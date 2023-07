درون روسية توثق.. جنود أوكرانيون يقتلون مدنيين ويخفون جثثهم

المناطق_متابعات

فيما تتواصل الحرب بين موسكو وكييف يدفع المدنيون الثمن، فقد وثقت طائرة بدون طيار “درون” روسية لحظة قيام كتيبة من الجيش الأوكراني بإيقاف سيارة مدنية تضع أعلاماً بيضاء وقتل من فيها، ثم أخفوا جثثهم وسيارتهم.

وأظهر مقطع فيديو مروع تداولته منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع في أوكرانيا، سيارة مدنية تحمل أعلاما بيضاء وهي تسير وسط منطقة زراعية واسعة ليوقفها مجموعة من الجنود الأوكرانيين الذين قاموا بإطلاق الرصاص على السائق ومن معه، وذلك للانتقام من المدنيين الموالين لموسكو، ويحاولون الهروب باتجاه الأراضي الروسية، وفقاً ل”العربية”.

ثم يقوم أحد الجنود بسحب السائق وسحله خارج المركبة ليتولى آخر مساعدته، بعدها يقوم بإخراج الركاب الآخرين جثثا هامدة ورميها جانباً بين الأشجار.

🚨Breaking:

Ukrainian unit ambushes and kills civilians then hides the victims car and drives off.

-> Animals! This was clearly marked as civilian!

Taking revenge on pro Russian civilians, who try to escape to Russian territory? pic.twitter.com/8j1G5kpicz

— Lord Bebo (@MyLordBebo) July 14, 2023