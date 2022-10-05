دعاوى النجوم لا تنتهي.. أنجلينا جولي تتهم زوجها السابق بإساءة معاملتها

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قدمت أنجلينا جولي تفاصيل عما وصفته بسلوك زوجها السابق براد بيت المسيء في دعوى قضائية أمس الثلاثاء، مما يصعد معركة قانونية بشأن مصنع فرنسي كان يتشارك الزوجان ملكيته يوما ما، ويكشف تفاصيل جديدة عن انفصام عرى زواجهما.

وتقول الدعوى، التي رفعتها جولي في محكمة لوس انجليس، إن بيت سعى إلى ربط بيع حصتها في المصنع باتفاق عدم إفصاح كان من شأنه منعها من مناقشة “إيذاء بيت الجسدي والعاطفي لها ولأطفالهما” علنا.

وتصف دعوى جولي موقفا خلال رحلة بطائرة خاصة في سبتمبر 2016، حيث قيل أن بيت “أمسك جولي من رأسها وهزها قبل دفعها إلى جدار المرحاض”. وزعمت الدعوى أن بيت “خنق أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه”.

ولم يرد محامو بيت بعد على استفسارات بشأن الأمر حتى أمس الثلاثاء.

وكان بيت قد رفع دعوى قضائية على جولي وشركتها السابقة في فبراير، قال فيها إن بيع جولي حصتها في سبتمبر 2021 في مصنع شاتو ميرافال إلى شركة مشروبات دولية كان غير قانوني لأن الزوجين اتفقا على ألا يبيع أبدا أي منهما نصيبه دون موافقة الطرف الآخر.

قالت جولي في الدعوى أمس الثلاثاء إنه لا يوجد اتفاق من هذا القبيل، وإن بيت رفض عملية البيع ما لم توافق على “أمر حظر نشر غير مقبول” فيما يتعلق بسلوكه.

وقالت جولي أيضا في دعواها إن مكتب التحقيقات الاتحادي حقق في الحادث على متن الطائرة و”خلص إلى أن الحكومة لديها سبب محتمل لاتهام بيت بارتكاب جريمة اتحادية”.

ولم يُتهم بيت بارتكاب جريمة، ولم يرد متحدث باسم مكتب التحقيقات الاتحادي بعد على طلب للتعليق.