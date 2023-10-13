دعما للشعب الفلسطيني.. الآلاف يتظاهرون في العراق ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي

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خرج مئات آلاف من أتباع الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، في مظاهرات شعبية حاشدة في ساحة التحرير وسط بغداد لدعم الشعب الفلسطيني وصمود غزة بوجه الاحتلال الإسرائيلي.

وتجمع أتباع الصدر منذ الليلة الماضية، في ساحة “التحرير” وجميع الطرق المؤدية إليها وهم يرتدون الأكفان وحاملين أعلام العراق ودولة فلسطين، وصورا للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، يتقدمهم العشرات من رجال الدين وهم يهتفون بشعارات لدعم “طوفان الأقصى”.

وردد المتظاهرون شعار “كلا كلا أمريكا” و” كلا كلا إسرائيل”.

واستنفرت القوات الأمنية العراقية جميع قواتها لتأمين الحماية لهذه الجموع الغفيرة.

ومن المنتظر أن تبلغ هذه المظاهرات ذروتها بعد صلاة الجمعة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية مكثفة ردا على عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها يوم السبت الماضي حركة حماس التي تسيطر على القطاع، وشملت إطلاق آلاف الصواريخ واقتحام الأراضي المحتلة، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية جسيمة لدي طرفي الصراع.