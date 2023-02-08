دعم «الخفجي العام» بـ14 جهازًا للغسيل الكلوي

المناطق_عبدالله الشمري

قام تجمع الشرقية الصحي بتزويد وحدة الكلى بمستشفى الخفجي العام بـ 14 جهازا للغسيل الكلوي ، وذلك في اطار خطط التطوير المستمرة لتقديم خدمات عالية الجودة في مستشفيات المنطقة.

وأشار مدير المستشفى والمراكز الصحية بقطاع الخفجي الصحي الدكتور احمد الخالدي إلى انه تم تشغيل 14 جهازا حديثا ومتطورا للغسيل الكلوي واحلالها مكان الأجهزة السابقة ، لافتا إلى أن ذلك يأتي ضمن السعي المستمر لتطوير خدمات الغسيل الكلوي وتوافقها مع أحدث المعايير العالمية.

مبينا أن هذه الأجهزة خُصص منها أجهزة لتنفيذ عمليات الغسيل الكلوي لمرضى الالتهاب الكبدي الوبائي ، وأجهزة للحالات الطارئة وأخرى للمرضى المنومين بقسم العناية المركزة ، وذلك لتوفير خدمات الغسيل الكلوي للمرضى في اماكن علاجهم بالمستشفى دون الحاجة إلى الانتقال لوحدة غسيل الكلى.

وأفاد ” الخالدي ” بأن وحدة غسيل الكلى اجرت أكثر من 4500 جلسة غسيل كلوي خلال العام الماضي، ويستفيد منها 70 مريضا من أهالي محافظة الخفجي والمناطق المحاورة والزوار ، إلى جانب تأمين فريق طبي متكامل لتقديم خدمة الغسيل الكلوي خلال 24 ساعة للحالات الطارئة التي تصل للمستشفى العام.

يأتي ذلك في ظل الدعم المتواصل الذي يشهده قطاع الخفجي الصحي من تجمع الشرقية الصحي للرقي بالخدمات الصحية المقدمة للأهالي.