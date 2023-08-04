“دعم سعودي” لسانت لوسيا بـ”75 مليون دولار”

المناطق_متابعات

قدمت المملكة لدولة سانت لوسيا، دعماً بقيمة 75 مليون دولار، لتمويل القطاع الصحي خاصة مشروع إعادة بناء وتأهيل مستشفى سانت جود.

وتأتي الاتفاقية التي وقعها الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، مع رئيس وزراء سانت لوسيا فيليب بيير، استجابةً من الصندوق للحاجة الماسة لإعادة تأهيل المستشفى، بعد توقفه لمدة 3 سنوات منذ عام 2016م وحتى عام 2019م.

وجاء التمويل لتوفير مرفق طبي متكامل بسعة 100 سرير طبي، وتجديد أجنحة المستشفى، وتجهيزه بأحدث الأجهزة والمرافق الطبية لتشمل الصيدلية، وأجنحة الولادة، وقسم الحوادث والطوارئ، وغرف العمليات الجراحية، وكذلك الحد من انتشار الأوبئة والأمراض المزمنة في سانت لوسيا.

ونفذ الصندوق منذ بدء نشاطه في عام 1975م، أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في 89 دولة حول العالم، فيما تمثّل الاتفاقية بداية النشاط الإنمائي للصندوق في سانت لوسيا، ما يجعلها الدولة التسعين التي تتلقى الدعم والتمويل من الصندوق.