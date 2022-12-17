دعم نجوم الفن والرياضة لتحقيق ميسي كأس العالم

ساعات ويسدل الستار عن بطولة كأس العالم 2022، المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يترقب الجميع مشاهدة النهائي المرتقب بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا التي ستقام غدا على ملعب لوسيل، ويبدو أن هناك الكثير من المشاهير الذين ينحازون لتشيجع ودعم ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين على حساب كيليان مبابي ومنتخب فرنسا.

يبدو أن المكانة الأسطورية التي يحملها ميسي لا يمكن منافستها ، حيث أن العديد من المشاهير والرياضيين يتجذبون له ليفوز أخيرًا بالجائزة التي استعصت عليه خلال خمس مشاركات سابقة.

أديل لوري

المطربة الإنجليزية الشهيرة أديل لوري ستشجع فريق الألبيسيليستي. عندما اقترب منها أحد المشجعين في حفل أقيم مؤخرًا ، ثم قالت “هل أنت من الأرجنتين؟ الحمد لله ، لقد فازوا بركلات الترجيح اليوم، في إشارة إلى المباراة ضد هولندا.

جوليا روبرتس

من المعروف أن الممثلة الشهيرة جوليا روبرتس من أشد المعجبين بكرة القدم، وقد شوهدت مؤخرًا وهي تقدم أمنيات عيد ميلاد لاعب مانشستر يونايتد السابق جيسي لينجارد على إنستغرام.

ومن المعروف أيضًا أن روبرتس معجب بميسي والأرجنتين. كانت في الكلاسيكو عام 2017 وطلبت من ميسي صورة بعد المباراة.

كريستوفر بلاس

نجم هوليود آخر هو كريستوفر مينتز بلاس الذي لعب دور ماكلوفين في سوبرباد، من أبزر النجوم الذي يشجعون ميسي ومنتخب الأرجنتين في نهائي كأس العالم أمام المنتخب الفرنسي.

أندي موراي

النجم البريطاني الآخر الذي يتمنى فوز ميسي هو أسطورة التنس آندي موراي، في نهاية المباراة بين الأرجنتين وأستراليا في وقت سابق من البطولة، غرد موراي “ميسي هو الرجل”.

ليس ميسي.. تعرف على صاحب المفتاح السحري لتتويج الأرجنتين بكأس العالم 2022