دفع بـ “8470 خريجاً” لسوق العمل.. أمير الرياض: دولتكم مهتمة بالعلم فـ “تعلموا”

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رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، حفل تخريج 8470 طالبًا من الدفعة الـ 62 من طلاب جامعة الملك سعود بمختلف التخصصات والدرجات العلمية، والذي أُقيم في ملعب جامعة الملك سعود (الأول بارك) بالمدينة الجامعية بالدرعية.

وألقى أمير الرياض كلمة خلال الحفل هنأ فيها الطلاب وحثهم على نهل العلم، ورفع شكره وامتنانه لقيادة المملكة على اهتمامها المستمر بالتعليم، كما شاهد أوبريت بعنوان “خذ بيمناك الوثيقة” حيث تم السحب على جائزة الحفل للخريجين، وتكريم الجهات الراعية للحفل.

وحضر الحفل محافظ الدرعية الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، ورئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، وعدد من مسؤولي الجامعة، حيث ألقى كلمة الخريجين الطالب المهندس عبدالعزيز الشهري، عبر فيها عن سعادتهم بهذا اليوم السعيد الذي يفخر فيه كل طالب.