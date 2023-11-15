“دكان المهارات” يقدم ورش عمل تفاعلية في منتدى مسك العالمي 2023

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يقدم دكان المهارات، في منتدى مسك العالمي 2023 الذي انطلقت أعماله اليوم في الدرعية، ورش عمل تفاعلية مبتكرة تجمع الشباب بعددٍ من الشركاء والجهات المحلية والعالمية، وصممت لتسلط الضوء على أهم المهارات المطلوبة في عالم الأعمال اليوم، وتزويدهم بالمصادر المختلفة لدعم قدراتهم المهنية.

ويهدف دكان المهارات إلى تمكين الشباب، ومزج الخبرة والمعرفة، وذلك من خلال تعزيز تنمية المهارات، والتبادل الثقافي، والحوار المفتوح، عبر ورش عمل تفاعلية تشتمل على تعزيز العلاقات المهنية، والتعليم التطبيقي وزيادة الثقة.