“دلني” يفوز بالمركز الأول في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي

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فاز مركز دلني للأعمال أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية بالمركز الأول في الجائزة الوطنية للعمل التطوعي على مستوى المملكة في مسار تفعيل العمل التطوعي، ونال “دلني للأعمال” التكريم من ضمن 1284 مشاركا في الجائزة، وذلك نظرا لإسهاماته الكبيرة في تفعيل التطوع الاحترافي لعام 2022، حيث تجاوز عدد المستفيدين من المركز 40 ألف مستفيد في 58 مدينة ومحافظة .

وأكد المشرف العام على مركز دلني للأعمال سعيد بن صالح الزهراني قيام المركز على العمل لبناء معيار لتطوع القطاع الخاص في المملكة، حيث أسهم في رفع نسبة المتطوعين المستشارين في المركز لعام 2022 ، مبيناً أن عدد المستشارين المتطوعين لهذا العام تجاوز 1600 خبير في عدة مجالات وتخصصات نوعية .

وأشار إلى أن أعداد المتطوعين زادت في العام الحالي بنسبة 110% مقارنة بالعام الماضي، وذلك لرغبة السعوديين والسعوديات في العطاء والبذل كلما أتيحت لهم فرصة التطوع، منوهاً بمشاركة نوعية لذوي الاحتياجات الخاصة في هذا العام بتقديم الخدمات التطوعية، بعد ما تلقوا التأهيل اللازم من المركز لتعظيم الاستفادة من خبراتهم وتخصصاتهم.

وأتاح المركز هذا العام فرص التطوعية كثيرة ومتنوعة أسهمت بعوائد كبيرة على المجتمع من خلال الاستشارات في تطوير نماذج العمل، بناء الخطط التسويقية، استشارات قانونية وغيرها الكثير. ويهدف بنك التنمية الاجتماعية من خلال مركز دلني للأعمال إلى استهداف أكثر من 1500 مستشار متطوع خلال عام 2023 تعزيزا لروح التطوع لخدمة الشباب والشابات .