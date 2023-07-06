دموع الفرح.. مصري يبكي خلال عقد قران ابنته ويٌبكي الحاضرين

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر لحظة عقد قران ابنة أحد الآباء المصريين، والتي أثارت مشاعر الجميع بسبب بكاء الأب خلال الحفل.

وأظهر الفيديو الأب وهو يبكي ويردد صيغة الزواج، ويضع يده في يد العريس، بينما تفاعلت العروس معه بحنان وتقبيله واحتضانه.

ويبدو أن العريس أيضًا تأثر بمشاعر الأب وبدا عليه مسح دموعه بأطراف أصابعه.

لقطات مؤثرة من الفيديو انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بتعاطف ومشاركات كثيرة من المستخدمين.