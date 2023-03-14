دهستهم شاحنة.. مقتل 2 وإصابة 9 في كندا

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قُتل شخصان وأصيب 9 آخرون بعدما دهستهم شاحنة بيك-آب الاثنين بمدينة أمكي الصغيرة في كيبيك، وفق الشرطة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة في كيبيك هيلين سان بيير لفرانس برس إن رجلاً يبلغ 38 عاماً اعتُقِل في مكان الواقعة.

إصابتان بليغتان

كما أضافت أن رجلين قتلا أحدهما في العقد الثامن من عمره والآخر في العقد السابع، فيما أصيب اثنان آخران بإصابات بليغة.

كذلك أوضحت أن التحقيق جار لتحديد ملابسات المأساة.

وتلقت الشرطة استدعاء في حوالي الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي بعدما دهست الشاحنة المشاة أثناء سيرهم بالطريق في أمكي على بعد حوالي 650 كيلومتراً شمال شرقي مونتريال، بحسب رويترز.

يأتي الحادث بعد شهر من توجيه اتهام بالقتل العمد لسائق حافلة ركاب بعدما اقتحم بحافلته دار حضانة في إحدى ضواحي مونتريال، ما أسفر عن مقتل طفلين.