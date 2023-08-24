دواء جديد يقضي على تليف الكبد

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تمكّن باحثون في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا، من الكشف عن دواء واعد جديد يعمل على الحد من التليف الكبدى لدى مرضى الالتهاب الكبدي الدهني غير الكحولي بنسبة 27%.

وأظهرت الدراسة التي أجراها الباحثون ونشرتها مجلة “نيوإنغلاند” الطبية، أن دواء Pegozafermin الذي يحاكي هرمون الببتيد الذي يفرزه الكبد يُعد من الأدوية الفعالة في نمو الخلايا الكبدية داخل الكبد المتضرر.

وأكدت النتائج أن هذا الدواء لا يتوقف نجاحه على تحسين التليف الكبدي، بل يصل الأمر إلى تحسين المؤشرات الحيوية المتعددة غير الغازية لنشاط الالتهاب الكبدي.