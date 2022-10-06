دواء سعال هندي يقتل عشرات الأطفال في دولة إفريقية

المناطق_رويترز

قال مصدران من وزارة الصحة الهندية لرويترز اليوم الخميس إن الهند تحقق في وفاة عشرات الأطفال في جامبيا ذكرت منظمة الصحة العالمية أنها قد تكون مرتبطة بشراب سعال مصنوع في الهند.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، للصحفيين أمس الأربعاء إن المنظمة تحقق في الوفيات الناجمة عن إصابات الكلى الحادة مع الجهة المنظمة للأدوية في الهند وشركة مايدن فارماسوتيكال المصنعة لشراب السعال ومقرها نيودلهي.

وقال المصدران إن المنظمة أبلغت المراقب العام للعقاقير في الهند بالوفيات في أواخر الشهر الماضي، وبعد ذلك بدأت الهيئة التنظيمية تحقيقا مع السلطات الحكومية، بالتزامن مع تحقيق منظمة الصحة العالمية.

وذكر المصدران أن الشركة صنعت وصدرت الشراب فقط إلى الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

ولم ترد مايدن فارماسوتيكال على اتصالات من رويترز للتعقيب، كما لم ترد على رسائل بريد إلكتروني.

وقال المصدران إن الحكومة الهندية طلبت من منظمة الصحة العالمية مشاركة تقريرها الذي يربط الوفيات بشراب السعال وستتخذ “جميع الخطوات المطلوبة في هذا الشأن”.