دواء واعد يستهدف مرضى الالتهاب الرئوي المزمن

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اقترب دواء (دوبيكسنت) وهو من إنتاج شركة (سانوفي إس.إيه)، من الحصول على موافقة في أوروبا، لاستخدامه في مساعدة المرضى، الذين يعانون من التهاب رئوي مزمن، وهو ما يفتح طريقاً آخر للنمو للدواء الرائج.

وذكرت لجنة المنتجات الطبية، للاستخدام البشري، التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، أنه يمكن استخدام الدواء كعلاج إضافي لمرضى الانسداد الرئوي المزمن، الذي يتميز بارتفاع مستويات الخلايا الحمضية في الدم، وفقاً لبيان الشركة، حسب وكالة (بلومبيرغ) للأنباء.

ومن المتوقع أن تعلن المفوضية الأوروبية عن قرارها النهائي حول استخدام دواء (دوبيكسنت) في الأشهر القادمة.