دورات وتطبيقات عملية عن مهارات التخطيط الشخصي في ملاحظة الرياض

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نظمت دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الأسبوعين الأخيرة دورتين تدريبيتين لـ60 نزيلاً من الاحداث .

تحدث المدرب في الدورة الأولى “التخطيط الشخصي “عن أهمية وتعريفدالتخطيط لماذا نخطط ومجالات وأنواع الخطط مع تطبيق تمرين عملي على كيفية بناء خطة شخصية فيما كانت الدورة الثانية بعنوان “دورة الذكاءات المتعددة” عن أهمية معرفة طريقة تفكير الناس وأنواع الذكاءات، وتفصيل لكل ذكاء وتحديد أنواع الذكاء ودرجاته

يشار الى ان الدورتين اقيمتا بالتعاون مع جمعية معين لتأهيل النزيل وذلك ضمن الإتفاقية التي عقدها معهم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض والتي تضمنت تقديم البرامج التثقيفية والاجتماعية والترفيهية لجميع نزلاء دار الملاحظة الاجتماعية على مدار العام .