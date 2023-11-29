دورة الألعاب السعودية تختتم منافسات السهام.. وتتوج أبطال التايكوندو

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اختتمت أمس، منافسات السهام ضمن دورة الألعاب السعودية بنسختها الثانية، بحضور رئيس الاتحاد السعودي للسهام مشعل الحكير، وذلك في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وأسفرت النتائج عن فوز لاعب نادي نجد الكسندر ايجناتيوس بذهبية القوس المركب للرجال، ونال زميله عبدالعزيز الروضان الفضية، أحرز لاعب نادي الاتحاد بلال العوضي البرونزية.

وفي منافسات القوس الأولمبي للرجال، حصد لاعب نادي العربي عبدالرحمن الموسى الميدالية الذهبية، ولاعب نادي الثقبة فارس العتيبي الفضية، وحصد لاعب الاتحاد منصور علوي البرونزية.

وحسمت لاعبة نادي الثقبة شادن المرشود ذهبية القوس الأولمبي للسيدات، تلتها زميلتها سارة سلوم بالفضية، وأحرزت لاعبة نادي الهلال دلال المقيرن البرونزية.

وفي منافسات التايكوندو، توج رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري الفائزين بمنافسات ” السيدات – الشباب “، وأحرز لاعب أبها عبدالرحمن الشهراني ذهبية وزن تحت 48 كجم، ولاعب الصفا مساعد الخالدي الفضية، فيما أحرز لاعب الصفا عبدالله المشرف ولاعب الشباب راكان أل سلمة البرونزية.

وحصد لاعب الصقور يوسف جار ذهبية وزن تحت 55 كجم، وحصل لاعب الشباب كاظم حمدي على الفضية، ونال لاعب أبها هاني الشهراني ولاعب الوحدة طارق زواوي البرونزية.

وفي وزن تحت 63 كجم، حصد لاعب أبها محمد آل مداوي الذهبية، فيما نال لاعب السلام نذير المشرف الفضية، وحصل لاعب الهلال زيد يسر ولاعب الصفا عبدالرحمن السيد على البرونزية، وحقق لاعب نادي الفرع أحمد آل قرنوس ذهبية وزن تحت 73 كجم، ولاعب أبها سعود آل فهاد على الفضية، ولاعب الشباب ياسر الابنوي ولاعب السلام فراس العلي على البرونزية، وفي وزن فوق 73 كجم، اقتنص لاعب نادي الشباب أحمد بن قاسم الميدالية الذهبية، وحصل لاعب الرياض ماجد الماجد على الفضية، وحصد لاعب الفرع أنس آل قرنوس ولاعب العلا وافي الغامدي البرونزية.

وفي منافسات السيدات، حصدت لاعبة نادي الفرع هاجر زكي ذهبية وزن تحت 49 كجم، ونالت لاعبة القادسية رحمة الخواهر الفضية، وحصلت لاعبة الرياض آمنة العساف ولاعبة النور فاطمة آل صلاح على البرونزية، وفي منافسات وزن تحت 57 كجم، اقتنصت لاعبة النادي الأهلي دنيا أبو طالب الميدالية الذهبية، وحصلت لاعبة العلا ميس الشمري على الفضية، فيما نالت لاعبة الأهلي ليان المحمادي ولاعبة الاتحاد إيثار حيان البرونزية، وحصدت لاعبة نادي الشباب ريما عنانبة ذهبية وزن تحت 67 كجم، ونالت لاعبة النور مرح الصقور الفضية، وحصلت لاعبة الرياض سارة أمين ولاعبة الصقور لميس يوسف على البرونزية.