دورة الألعاب السعودية 2023: المبطي يحقق ذهبية فردي قفز الحواجز.. وغزواني يحصد ذهبية سباق 800 متر

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توج صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية عضو اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وصاحبة السمو الملكي الأميرة دليّل بنت نهار بن عبدالعزيز، نائب مدير دورة الألعاب السعودية الفارس خالد المبطي بالميدالية الذهبية في منافسات فردي قفز الحواجز (الفروسية) التي اختتمت اليوم في ميدان قفز السعودية في الجنادرية، في إطار دورة الألعاب السعودية 2023، فيما نال الفارس مشاري الحربي الميدالية الفضية، وحصل محمد العساكر على الميدالية البرونزية.

وفي منافسات رمي المطرقة للرجال, فاز محمد الدبيسي لاعب الهلال بالميدالية الذهبية، تلاه زميله محمد الزاير بالفضية، فيما حسم أوس العثيان لاعب الخليج الميدالية البرونزية.

وتوج الأمير نواف بن محمد نائب رئيس الاتحاد الدولي السابق لألعاب القوى عيسى غزواني لاعب الشباب بالميدالية الذهبية في سباق 800 متر, تلاه عبدالعزيز محمد لاعب الهلال بالفضية، وحصل سامي اليامي لاعب الشباب على البرونزية.

كما فاز محمد المعاوي لاعب نادي الشباب بذهبية سباق 400 متر حواجز، وحصل لاعبا الهلال إدريس سفياني وعزام أبو بكر على الفضية والبرونزية على الترتيب.

وفي سباق 5000 متر، اقتنص فايز السبيعي لاعب الصفا الميدالية الذهبية، ونال طارق العمري لاعب الشباب الميدالية الفضية، وحصل محمد شيواي لاعب الهلال على البرونزية، فيما حصد علي ماس لاعب الأهلي ذهبية 200 متر، ونال عبدالله محمد لاعب الهلال الميدالية الفضية، وحصل ناصر محمد لاعب طبرجل على البرونزية, وحصلت سهى سعيد لاعبة النادي الأهلي على ذهبية الوثب الطويل، ونالت رغد بوعريش لاعبة نادي الاتحاد الفضية، فيما حصلت خلود محمد لاعبة الصفا على البرونزية.