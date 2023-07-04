دورتموند يتعاقد مع نميتشا من فولفسبورج

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قال بروسيا دورتموند، وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، إنه تعاقد مع لاعب الوسط الألماني فيلكس نميتشا من فولفسبورج لخمسة مواسم.

ولم يكشف الناديان التفاصيل المالية للعقد لكن وسائل إعلام ألمانية ذكرت أن دورتموند سيدفع 30 مليون يورو (32.73 مليون دولار) لضم اللاعب البالغ عمره 22 عامًا.

وانضم نميتشا إلى فولفسبورج قادمًا من مانشستر سيتي في 2021.

وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند لموقع النادي: “فيلكس نميتشا لاعب سريع وصاحب مهارة وقوي من الناحية البدنية وسيفيد فريقنا دفاعًا وهجومًا”.

وأضاف: “يسعدنا انضمام لاعب ألماني آخر إلينا، ونحن مقتنعون أن فيلكس ما زال بإمكانه التطور”.

وشارك نميتشا في مباراة واحدة مع ألمانيا في الخسارة أمام بلجيكا في مباراة ودية في مارس الماضي.