أبرز الموادمنطقة جازان

دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخصين لترويجهما 237 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 2 يوليو 2023 - 5:59 مساءً

المناطق_واس

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن لترويجهما (237) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها أحدهما بمحافظة الدائر ، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

 

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

صورة سارة السيد سارة السيد أرسل بريدا إلكترونيا 2 يوليو 2023 - 5:59 مساءً
صورة سارة السيد

سارة السيد

زر الذهاب إلى الأعلى