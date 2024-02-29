دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخصين لترويجهما نبات القات المخدر

المناطق_جازان

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهما نبات القات المخدر بمحافظة فيفا، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.