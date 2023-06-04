دوريات الأمن بالدمام تقبض على شخصين لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي

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قبضت دوريات الأمن بمدينة الدمام في المنطقة الشرقية على مقيم من الجنسية السورية ومواطن لترويجهما مادة الحشيش المخدر وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.