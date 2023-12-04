دوريات الأمن بمحافظة جدة تقبض على 5 مقيمين لترويجهم 4 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر

المناطق_واس

قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية لاتخاذهم غرفة داخل موقع مهجور وكرًا لترويج 4 كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الحشيش المخدر، حاول أحدهم الفرار بالمضبوطات داخل حقيبة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.