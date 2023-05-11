أبرز الموادمنطقة القصيم

دوريات الأمن بمنطقة القصيم تقبض على 4 مقيمين لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 11 مايو 2023 - 12:17 مساءً

المناطق_القصيم

قبضـت دوريات الأمن بمنطقـة القصيـم علـى (4) مقيمين، وهم مقيمان من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسيتين المصرية واليمنية، لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزتهم هواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجـرى إيقافهم واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 11 مايو 2023 - 12:17 مساءً
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

زر الذهاب إلى الأعلى