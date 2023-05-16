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دوريات الأمن بمنطقة جازان تقبض على (3) مقيمين لترويجهم (443) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 16 مايو 2023 - 3:14 صباحًا

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على (3) مقيمين من الجنسية الهندية لترويجهم (443) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في تجاويف مركبة يقودها أحدهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 16 مايو 2023 - 3:14 صباحًا
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