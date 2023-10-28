دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة تقبض على شخصين لاتخاذهما منزلًا شعبيًا وكرًا لترويج المخدرات

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قبضت دوريات الأمن بمنطقة مكة المكرمة على مقيم من الجنسية البرماوية ومواطن لاتخاذهما منزلًا شعبيًا وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.