دوري أبطال آسيا : النصر يتغلب على استقلول الطاجيكي ويواصل صدارة المجموعة الخامسة

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استطاع النصر قلب الطاولة على ضيفه استقلول دوشنبه الطاجيكي بنتيجة 3-1 بعد تأخره في النتيجة بهدف مقابل لاشيء, في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا لحساب المجموعة الخامسة.

سجل للنصر البرتغالي كريستيانو رونالدو عند الدقيقة الـ66 والبرازيلي أندرسون تاليسكا عند الدقيقتين 72 و77 للنصر، فيما جاء هدف استقلول الطاجيكي عند الدقيقة 44.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة مقابل 3 نقاط لبرسيبوليس الإيراني في المركز الثاني، ونقطة واحدة لكل من استقلول دوشنبه الطاجيكي والدحيل القطري.

ولحساب ذات المجموعة، سجل برسيبوليس الإيراني فوزه الأول في البطولة القارية على حساب مستضيفه الدحيل القطري 1-0.

ويستضيف النصر نظيره الدحيل القطري، 24 أكتوبر الجاري، بينما يحل استقلول الطاجيكي ضيفاً على برسيبوليس الإيراني في اليوم ذاته، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.