دوري أبطال آسيا: دياز عازم على الوصول للنهائي وجارديم يتحدث بواقعية

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كشف المدير الفني لفريق الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، عن رغبته الكبيرة بالحفاظ على لقب دوري أبطال آسيا حين يواجه فريقه نظيره شباب الأهلي دبي الإماراتي غداً على إستاد الجنوب بالدوحة لحساب الدور ثمن النهائي من المسابقة.

وعدّ المدرب في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة، أنّ المنافسات في دوري الأبطال صعبة دائماً، وقال: “سنحاول استثمار المعنويات العالية عقب المشاركة الجيدة التي أظهرها مؤخراً بحلوله وصيفاً لكأس العالم للأندية”.

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن سلمان الفرج قائد الفريق قد تعافى من الإصابة بيد أنه لم يصل للجاهزية المطلوبة لخوض لقاء الغد، وربما يشارك في مباراة أخرى قادمة، لافتاً الانتباه إلى أنه لن يغير أسلوب فريقه في اللعب، وسيحافظون على هويتهم باللعب بطريقة هجومية، مؤكداً جاهزية فريقه من جميع النواحي، وللسيناريوهات كافة.

من جهته، تحدث مدرب فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي البرتغالي ليوناردو جارديم بواقعية كبيرة دون أن يخفي صعوبة المواجهة أمام حامل اللقب، حيث قال: “سنواجه حامل اللقب في مباراة الغد، والهلال من الفرق الكبيرة في القارة الآسيوية، ويملك عناصر فعالة في المنتخب السعودي، بالمقابل فريقنا يضم بعض العناصر الشابة بجانب عناصر الخبرة، واستعددنا للمباراة بشكل جيد”.