دوري روشن| الوحدة يقلب الطاولة في وجه الشباب ويحقق فوز صعب

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة الفوز على ضيفه الشباب، بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة الثانية عشر من دوري روشن السعودي.

وبهذه النتيجة، رفع الوحدة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الثاني.

وسجل كارلوس جونيور، هدف الشباب الوحيد في الدقيقة 15، من ضربة رأسية قوية على يمين الحارس، بعدما تلقى كرة عرضية متقنة من متعب المفرج.

وفي الدقيقة 58، تمكن فيصل فجر من تسجيل هدف التعادل لنادي الوحدة، من ركلة جزاء على يمين حارس الشباب.

وتمكن هزاع الغامدي من تسجيل هدف التقدم لنادي الوحدة في الدقيقة 64، من تصويبة قوية داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، تعرض إسلام هوساوي لاعب الوحدة للطرد، بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية.