دوري روشن للمحترفين .. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال والطائي

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حسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة فريق الهلال مع ضيفه الطائي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الاثنين ضمن الجولة 23 من دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وسجل للطائي اللاعب جاي مبينزا عند الدقيقة 25، وأمير سعيود عند الدقيقة 35، فيما سجل للهلال اللاعب صالح الشهري عند الدقيقة 57، وميشيل ديلجادو عند الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع الطائي إلى 28 نقطة في المركز الثامن.

ويحل الهلال ضيفًا على الباطن الجمعة المقبل، فيما يستقبل الطائي نظيره أبها الخميس 26 إبريل الجاري ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري.