دوري روشن ينافس الدوريات العالمية في الأكثر إنفاقًا بانتقالات صيف 2024

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كشف تقرير موقع “ترانسفير ماركت” عن تفاصيل جديدة تخص إجمالي مصاريف سوق الانتقالات الصيفي 2023-24 في كافة أنحاء العالم.

حيث أصدر الموقع ترتيبًا لأعلى الدوريات سواء أوروبية أو عالمية من حيث ما دفعوه حتى تلك اللحظة في سوق الانتقالات.

وظهر الدوري السعودي في المركز الخامس في الترتيب متفوقًا على دوريات اعتادت أن تكون في مراكز أكثر تقدمًا مثل الإسباني.