دوري روشن ينافس الدوريات العالمية في الأكثر إنفاقًا بانتقالات صيف 2024

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كشف تقرير موقع “ترانسفير ماركت” عن تفاصيل جديدة تخص إجمالي مصاريف سوق الانتقالات الصيفي 2023-24 في كافة أنحاء العالم.
حيث أصدر الموقع ترتيبًا لأعلى الدوريات سواء أوروبية أو عالمية من حيث ما دفعوه حتى تلك اللحظة في سوق الانتقالات.
وظهر الدوري السعودي في المركز الخامس في الترتيب متفوقًا على دوريات اعتادت أن تكون في مراكز أكثر تقدمًا مثل الإسباني.
وجاء ترتيب أكثر الدوريات إنفاقًا في صيف 2024 كالآتي..
1- الدوري الإنجليزي: 1.34 مليار يورو
2- الدوري الإيطالي: 531 مليون يورو
3- الدوري الفرنسي: 456 مليون يورو
4- الدوري الألماني: 448 يورو
5- الدوري السعودي: 301 مليون يورو
6- الدوري الإسباني: 250 مليون يورو