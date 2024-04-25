“دور المواصفات القياسية في تعزيز سلامة المنتجات”.. ورشة بغرفة الأحساء

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نظّمت غرفة الأحساء ممثلة بلجنة النقل البري، أمس، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ورشة عمل عن (دور المواصفات القياسية في تعزيز سلامة المنتجات)، بحضور مدير فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية أحمد العبثاني، ورئيس اللجنة حسين الخواجة، وعدد من رجال وسيدات الأعمال، وذلك بمقر الغرفة.

واستعرض مقدمو الورشة خدمات الهيئة ومبادراتها في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جودة الحياة، من خلال تطبيق المواصفات القياسية السعودية المناسبة على السلع والمنتجات وتحديثها بشكل مستمر، وتقديم الخدمات لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، وضبط أدوات عمليات القياس والمعايرة في المملكة.

وتناولوا التعريف بمنصة (سابر) لتسجيل المنتجات الاستهلاكية وشهادات المطابقة للتأكد من سلامة المنتجات المستوردة والمصنعة محليًا، ودورها في الإنجاز وتسريع الوقت لطرح المنتجات وتسهيل الحصول على شهادات المطابقة للسلع الاستهلاكية، والتأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك أو بيئته، بالإضافة إلى التعريف باللوائح الفنية وإجراءات تقويم المطابقة.

وأكدوا أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم برامج التوعية والتثقيف، بما يُسهم في نشر ثقافة الجودة في جميع النشاطات الصناعية والخدمية العامة والخاصة، وحماية الأسواق الوطنية من السلع المقلدة والرديئة والمغشوشة.

وتأتي الورشة في إطار علاقة التعاون المتميزة بين الغرفة والهيئة، وكذلك الجهات العامة المختلفة، ضمن أهداف إستراتيجية الغرفة ومبادراتها لتعزيز التشاركية والتكامل ودعم التنسيق البرامجي، بما يُسهم في تحقيق مٌستهدفات رؤية المملكة 2030.