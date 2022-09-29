دولة عربية تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا

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أعلن مجلس الحكومة المغربية، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد. وجاء التمديد من 30 سبتمبر الجاري حتى 31 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تطورات كورونا

وقالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.264.9350 في المغرب.

فحوصات جديدة

ووفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية فإن مجموع التحاليل المنجزة، عقب إجراء 3965 من الفحوصات الجديدة، قد بلغ 12.577.650 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى المملكة. وأفادت الصحة المغربية أن الـ24 ساعة الماضية لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر عددها الإجمالي عند 16.278، بينما تم التأكد من 15 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.248.543.