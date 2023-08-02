دول أوروبية تُجلي رعاياها من النيجر

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أجلت حكومات دول أوروبية، اليوم الثلاثاء، رعاياها من النيجر على الفور.

فقد حثت الحكومة الألمانية مواطنيها على قبول عرض فرنسا بنقلهم جوا خارج الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وأوضحت وزيرة الخارجية الألمانية كاترين كولونا أن الأولوية القصوى في هذه الساعة بالنسبة للحكومة أمن المواطنين الألمان في النيجر.

من جانبها، أعلنت إيطاليا خطة لإجلاء مواطنيها من النيجر نظراً لتدهور الوضع الأمني بعد الانقلاب العسكري الأسبوع الماضي.

وأكد وزير خارجيتها أنطونيو تاجاني أن بلاده سوف تجلي مواطنيها على متن طائرة خاصة، مشيراً إلى وجود 100 مواطن إيطالي في النيجر.

كما تعمل وزارة الخارجية الإسبانية على إجلاء نحو 70 من مواطنيها.

في الوقت نفسه، غادرت ثلاث طائرات فرنسا متجهة إلى النيجر لإجلاء مدنيين فرنسيين وأوروبيين، بعدما وجهت السفارة الفرنسية في نيامي رسالة إلى الرعايا الفرنسيين هناك، تعلمهم فيها بعملية الإجلاء.