دون أن ندري.. أطعمة نتناولها يوميًا وتدمر صحتنا ببطء

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يعتبر النظام الغذائي الصحي أمر ضروري ومهم لصحة الجسم، فيجب الاهتمام بكل تفاصيل ما نأكله لنحافظ على صحتنا ونتجنب الأمراض والتعب قدر الإمكان.

بالطبع نستطيع أن نأكل ما نحب دون أن نشعر بأي شيء في ذات الوقت، ولكن على المدى الطويل تبدأ آثار بعض الأطعمة بالظهور على الصحة، وقد تؤدي إلى تدهورها بشكل كبير.

وحسب موقع “healthline” هناك بعض الأطعمة التي نتناولها باستمرار، وهي من أهم أسباب تدهور الصحة، لذلك يجب الابتعاد عنها.

وأهم تلك الأطعمة:

الدجاج المقلي

صحيح للدجاج كثير من المحبين، ولكن للأسف هذا الطعام من أبرز مسببات أمراض القلب، لأنه مليء بالدهون المشبعة.

ويحتوي الدجاج المقلي أيضًا على كميات كبيرة من الملح الذي يؤدي إلى راتفاع ضغط الدم.

أقل كمية من هذا الطعام بها نسب عالية وكبيرة جدًا من السعرات والدهون المشبعة الضارة.

اللحوم المصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة والنقانق على نسب كبيرة من الدهون المشبعة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الملح، والمواد المضاف مثل النترات والنتريت.

والنظام الغذائي المعتمد على ذلك النوع من الطعام من أهم مسببات سرطان القولون والمستقيم.

المشروبات الغازية

في كل علبة مشروبات غازية يوجد على الأقل 7 ملاعق من السكر، كما أن السعرات الحرارية بها فارغة ولا تحتوي على أي مواد غذائية.

الإفراط في تناول المشروبات الغذائية يضر بصحة الأسنان ويؤدي إلى ضعفها.

الدونات

على الرغم من الطعم الجميل لهذه الحلوى إلا أنها تحتوي على الدقيق الأبيض والسكر، كما أنها تكون مقلية جيدًا.

تحتوي كعكة واحدة من الدونات على حوالي 330 سعر حراري و5 ملاعق من السكر، كما أنها غنية بالدهون المشبعة.

عصائر الفواكه المصنعة

أغلب أنواع العصائر المباعة تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، لذلك فقد تضر بالصحة أكثر مما تفيد.

وينصح الخبراء باختيار العصائر التي لا تحتوي على سكر مضاف، أو الاعتماد على العصائر الطازجة المعدة بالمنزل لأنها أفضل.

السكر الأبيض

يرتبط السكر الأبيض ارتباط وثيق بزيادة الوزن وأمراض السمنة ومرض السكرى من النوع الثاني وأمراض القلب.

يفضل منع استخدامه في المشروبات أو تقليله قدر الإمكان، وينصح الخبراء باستخدام المحليات الطبيعية البديلة بكميات معتدلة.

الشوكولاتة البيضاء

تحتوي الشكولاتة البيضاء على نسبة عالية من السكريات، لذلك لا توجد بها المرارة الخاصة بالشوكولاتة الداكنة.

والإفراط في تناولها يترتب عليه العديد من المشاكل الصحية بالفم.