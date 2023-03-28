دون فوائد أو رسوم.. “أبل” تدشّن خدمة “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” في أمريكا

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دشنت شركة أبل، اليوم (الثلاثاء)، خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً” في أمريكا، بما سيسمح للمستهلكين بدفع ثمن المشتريات على فترات زمنية.

وأوضحت الشركة أن خدمة “أبل باي ليتر” ستسمح للمستخدمين بتقسيم ثمن المشتريات إلى 4 مدفوعات على 6 أسابيع، من دون فوائد أو رسوم.

وأضافت أنه يمكن للمستخدمين التقدم بطلب للحصول على قروض تصل إلى ألف دولار، يمكن استخدامها في عمليات شراء عبر الإنترنت وعبر التطبيقات على هواتف آيفون وأجهزة آيباد مع قبول التجار خدمة (أبل باي)، مشيرة إلى أن أكثر من 85% من تجار التجزئة في أمريكا قبلوا الخدمة.

وأوضحت أنه يمكن الحصول على خدمة (أبل باي) عبر برنامج ماستر كارد للأقساط، مضيفة أن بنك جولدمان ساكس هو الذي سيصدر البطاقات، وستبدأ الشركة في دعوة بعض المستخدمين للدخول على نسخة من خدمة (أبل باي ليتر) قبل إصدارها، حيث تعتزم تقديمها لجميع المستخدمين المؤهلين في الأشهر المقبلة.