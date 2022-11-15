دوي صافرات الإنذار في كل مناطق أوكرانيا جراء قصف صاروخي روسي

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دوت صفارات الإنذار في كل المناطق الأوكرانية، قبل قليل، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكد فيتالي كليتشكو، عمدة أوكرانيا، قصف مبنيين سكنيين في العاصمة الأوكرانية بصواريخ روسية، موضحاً أن المبنيين المستهدفين يقعان في منطقة «بيشيرسك» بكييف.

وقال «كليتشكو» إن «قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت عدة صواريخ روسية فوق العاصمة كييف»، مضيفاً: «المسعفون وعمال الإنقاذ في طريقهم لمكان القصف».

وأعلنت القوات الأوكرانية تشغيل دفاعاتها الجوية في تشيرنيهيف وكييف وأوديسا، وعدد من المناطق الأوكرانية، رداً على الهجوم الروسي.

وعلّق مكتب الرئاسة الأوكرانية على القصف الروسي في بيان رسمي، قال فيه: «روسيا ترد على خطاب الرئيس الأوكراني في قمة العشرين بهجوم صاروخي جديد على العاصمة».

وتساءلت الرئاسة الأوكرانية: «هل يعتقد أحد بجدية أن الكرملين يريد السلام حقا؟».