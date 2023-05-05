دياز: لدينا مجموعة من اللاعبين القادرين على تعويض غياب سلمان الفرج وسالم الدوسري وتقديم الأداء الجيد في مواجهة الغد

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قال رامون دياز، المدير الفني لفريق الهلال، إن الفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين، قادرين على تقديم أداء جيد، وتعويض غياب غيرهم.

ويخوض الهلال مع أوراوا الياباني، في إطار مواجهات إياب نهائي دوري أبطال آسيا، غدا السبت.

وعقد رامون مؤتمرا صحفيا، اصطحب خلاله مدافع الفريق علي البليهي، حيث أكد على أن الأرقام والنتائج القديمة ليس لها أي دلالة على ما سيحصل في الغد من نتائج، الهلال هو كبير آسيا بدليل الألقاب الأسيوية التي حصل عليها، وهدفنا تحقيق الكأس من أجل اسم الهلال واسم المملكة.

وتابع: جاهزون لخوض مباراة الغد، وسنحاول الابتعاد عن الأخطاء، اعتدنا اللعب خارج الأرض خصوصا في هذه البطولة، ولدينا الخبرة الكافية لخوض مثل هذه المباريات.

وواصل: تركيزنا منصب حاليا على خوض المباراة النهائية، ولدينا القدرة على التعامل مع الأجواء الجماهيرية المتوقعة في مباراة الغد.

وأردف: لدينا مجموعة من اللاعبين القادرين على تعويض غياب سلمان الفرج وسالم الدوسري، وتقديم الأداء الجيد في مواجهة الغد.