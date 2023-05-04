دياز يستقر على رباعي الهلال الأجنبي في نهائي دوري أبطال آسيا

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استقر المدير الفني لنادي الهلال، المدرب البرازيلي رامون دياز على رباعي فريقه الأجنبي الذي سيخوض مباراة أوراوا ريد الياباني.

واعتمد دياز خلال التدريبات الأخيرة بشكل كبير على الرباعي جانغ هيون وأندري كاريلو وميشيل ديلجادو وأوديون إيغالو.

وأدى فريق الهلال، مساء اليوم الخميس، مرانه الرئيسي؛ استعدادًا لمواجهة نظيره أوراوا الياباني يوم السبت المقبل في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وبدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة ثم فرض المدرب رامون دياز مناورة فنية على كامل الملعب.

وشرح دياز للاعبين في المناورة عددًا من الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها بمواجهة أوراوا.

ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا ريد يوم السبت المقبل ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا بعدما انتهت نتيجة الذهاب في الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.