دياز يفجرها: الحكم «غير الكفء» أفضل طريقة لإيقاف الهلال

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انسحب الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، من المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة فريقه أمام الشباب، مكتفياً بالحديث عما حدث من قرارات تحكيمية في اللقاء، ومبدياً اعتراضه عليها، مشيراً إلى أن المباراة كانت «أكبر» من الحكم الذي أدارها.

وخسر الهلال مباراته أمام الشباب مع ختام منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليتراجع نحو المركز الرابع في لائحة الترتيب.

وقال دياز في المؤتمر الصحافي: حكم المباراة لم يحتسب ضربة جزاء واضحة لميشيل، هذه المرة الثانية التي يتجاهل فيها الحكم احتساب ضربة جزاء لنا بعدما فعل ذلك أمام الأهلي في فترة سابقة.

وأدار ماجد الشمراني المواجهة تحكيمياً، حيث أشهر البطاقة الحمراء للكولومبي كويلار في الشوط الثاني، كما شهد الشوط ذاته اعتراضاً هلالياً كبيراً على لقطة طالبوا فيها بضربة جزاء للبرازيلي ميشيل، إلا أن حكم اللقاء أشار لاستمرار اللعب.

وواصل الأرجنتيني دياز حديثه: مباراة اليوم كانت أكبر من الحكم، وكان له اليد في تحويل نتيجة المباراة، تسبب في أخطاء كارثية وضغط لاعبينا بالبطاقات الملونة.

وأضاف دياز في حديثه: لدينا على مقاعد البدلاء «شاشة» نستخدمها لمتابعة أحداث اللقاء وبعض اللقطات، ولقد شاهدنا بوضوح الأخطاء التي ارتكبها الحكم.

وختم مدرب الهلال حديثه: الطريقة الوحيدة لإيقاف الهلال عن المنافسة على لقب الدوري هي تكليف حكام غير أكفاء، مضيفاً: أعتذر عن إكمال المؤتمر، وأكتفي بشرح ما حدث من الحكم.