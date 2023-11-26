ديبالا يقود روما لفوز مثير ضد أودينيزى فى الدورى الإيطالى

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سجل باولو ديبالا لاعب فريق روما الأول لكرة القدم، هدفا وصنع آخر ليقود فريق العاصمة إلى الفوز متأخر على ضيفه أودينيزي 3-1 الأحد.

وبهذه النتيجة تقدم روما إلى المركز الخامس في الدوري برصيد 21 نقطة متأخرًا بفارق ثلاث نقاط عن نابولي صاحب المركز الرابع بينما يحتل أودينيزي المركز 16.

وأعاد المهاجم الأرجنتيني روما للمقدمة قبل النهاية بتسع دقائق حينما تلقى تمريرة من زميله روميلو لوكاكو ليطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء في الشباك.

وافتتح روما التسجيل عند الدقيقة 20 عندما أرسل ديبالا تمريرة من ركلة حرة داخل منطقة الجزاء حولها جيانلوكا مانشيني بضربة رأس إلى داخل المرمى، لكن أودينيزي أدرك التعادل قبل مرور ساعة بقليل بضربة رأس من فلوريان ثوفين.



وعزز ستيفان الشعراوي فوز روما عند الدقيقة الأخيرة بتسديدة متقنة من زاوية ضيقة داخل منطقة الجزاء.