ديربي الرياض.. التشكيل المتوقع لمباراة الهلال والنصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نادي النصراليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين بدوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة العودة للمنافســة على الصدارة.

ويرغب نادي النصر تحقيق فوز جديد من أجل العودة للمنافسة على صدارة الدوري السعودي للمحترفين، فيما يريد الهلال، أن يحقق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية، بعد سلسلة الهزائم الأخيرة التي لحقت به.

الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي الهلال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعند الساعة التاســعة بتوقيت العاصـــمة المصرية القاهرة.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضد الهلال اليوم بالــدوري، حيث من المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

ويستضيف مباراة الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

التشكيل المتوقع لـ “النصر”

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: غيسلان كونان، ألفارو جونزاليس، عبد الإله العمري، سلطان الغنام.

محور الارتكاز: عبد الله الخيبري، لويز جوستافو.

خط الوسط الهجومي: عبد الرحمن غريب، تاليسكا، أيمن يحيى.

التشكيل المتوقع لـ “الهلال”

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك، محمد جحفلي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد.

خط الوسط: سلمان الفرج، جوستافو كويلار، محمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري، أندريه كاريلو، موسى ماريجا.

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