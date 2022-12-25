ديربي العاصمة أبرز مواجهات الجولة العاشرة من دوري “روشن” المقرر انطلاقها غداً بـ3 لقاءات

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تنطلق غداً الأحد الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي بثلاث لقاءات , يستضيف ضمك في أولى هذه اللقاءات نظيره الوحدة عند الساعة 3:30م على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (بأبها)، فيما تشهد المواجهه الثانية أبها الذي يحل ضيفًا على العدالة عند الساعة 6م على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي (بالأحساء)، في حين يجمع اللقاء الثالث الاتفاق بالخليج عند الساعة 8:30م على ملعب الأمير محمد بن فهد (بالدمام).

وتختتم منافسات الجولة بعد غد الاثنين بخمس لقاءات أهمها لقاء ديربي العاصمة الذي يستضيف فيه النصر بملعبه مرسول بارك نظيره الهلال عند الساعة 8:30م، بينما يستقبل الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء فريق الشباب في الساعة 3:30م ، ويحل الرائد ضيفًا على الباطن في نفس التوقيت في حفر الباطن, ويغادر التعاون إلى جدة ليكون ضيفًا على الاتحاد، في الـ 6:00م، والفيحاء يلتقي بالطائي عند الساعة 6م.

يذكر أن النصر في الصدارة برصيد 22 نقطة يتصدر ترتيب فرق دوري روشن السعودي بعد مرور 9 جولات، بالتساوي مع الشباب، وبفارق نقطتين عن الهلال والتعاون، فيما يحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ثم ضمك برصيد 16 نقطة، يليه الطائي بـ15 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 10 نقاط، والرائد بـ9 نقاط.

ويتواجد الوحدة في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم الفيحاء بـ5 نقاط، يليه العدالة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة واحدة.