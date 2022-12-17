ديشامب: مستعدون لأي سيناريو أمام الأرجنتين.. وسنفعل ما بوسعنا

المناطق_متابعات

قال المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديديه ديشامب، إن فريقه يجب أن يكون مُستعدلاً لأي سيناريو سيخوض به منتخب الأرجنتين مباراتهم.

وأضاف ديشامب، خلال تصريحات صحفية له اليوم (السبت): “لا أريد التحدث عن موضوع الفيروس الذي ضرب الفريق، ولكننا نفعل ما بوسعنا لتدبير إجراءات احترازية، وكنا نريد ألا يكون الأمر هكذا، ولكن سنفعل ما بوسعنا”.

وأتم المدير الفني للمنتخب الفرنسي تصريحاته بقوله: “منتخب الأرجنتين الآن يمتلك 7 لاعبين فقط من الفريق الذي كان موجوداً في 2018، لذا ليس هناك داعٍ لمقارنة الفريق الحالي بذلك الفريق في 2018”.

ويستعد المنتخب الفرنسي لمواجهة نظيره الأرجنتيني، مساء يوم غد الأحد، في نهائي النسخة الحالية من كأس العالم قطر 2022.