ديشان يعلن قائمة فرنسا لمواجهتي ألمانيا وتشيلي

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أعلن مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه ديشان، يوم الخميس، القائمة الرسمية لخوض المواجهتين الوديتين أمام ألمانيا وتشيلي استعداداً لكأس أوروبا هذا الصيف.

وشهدت التشكيلة عودة اللاعبين إبراهيما كوناتيه وبنجامين بافارد وأوريلين تشواميني وموسى ديباي بعد غيابهم عن النافذة الدولية الاخيرة في نوفمبر، بعد تعافيهم من الاصابة، وفق”الشرق”.

وحلّ لاعب أستون فيلا الإنجليزي ديابي (24 عامًا و10 مباريات دولية) مكان كينغسلي كومان وكريستوفر نكونكو المصابَين.

قائمة منتخب فرنسا استعداداً لمواجهتي ألمانيا وتشيلي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا (وست هام الإنجليزي) مايك مانيان (ميلان الإ يطالي) برايس سامبا (لانس).

الدفاع: جوناثان كلوس (مارسيليا)، لوكاس هيرنانديز (باريس سان جيرمان)، تيو هرنانديز (ميلان)، إبراهيما كوناتيه (ليفربول الإنجليزي)، جول كوندي (برشلونة الإسباني)، بنجامين بافارد (إنتر ميلان الايطالي)، وليام صليبا (أرسنال الإنجليزي)، دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني).

خط الوسط: إدواردو كامافينغا (ريال مدريد الإسباني)، يوسف فوفانا (موناكو)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، اوريلين تشواميني (ريال مدريد)، وارين زاير-إيمري (باريس سان جيرمان).

في الهجوم: عثمان ديمبيلي (باريس سان جرمان)، موسى ديابي (أستون فيلا)، اأوليفييه جيرو (ميلان)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، راندال كولو مواني، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، ماركوس تورام (إنتر ميلان).