ديشان يكشف تشكيلة فرنسا أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم

كشف مدرب فرنسا ديدييه ديشان، التشكيلة التي سيخوض بها المواجهة أمام الأرجنتين، لحساب نهائي كأس العالم 2022، مساء الأحد.

وضمت تشكيلة فرنسا: حراسة المرمى: هوغو لوريس. الدفاع: جول كوندي – رافاييل فاران – دايوت أوباميكانو – ثيو هرنانديز. الوسط: أوريليان تشواميني – أدريان رابيو – أنطوان غريزمان. الهجوم: عثمان ديمبيلي – كيليان مبابي – أوليفيه جيرو. وتوجهت، قبل قليل، حافلتا الفريقين صوب استاد لوسيل، الذي سيحتضن القمة المصيرية، التي ستكشف هوية المنتخب، الذي سيتوج ببطولة كأس العالم.

ويسعى منتخب “الديوك” إلى مواصلة حملة الدفاع عن اللقب بقوة، بعدما وصلوا لهذا الدور عقب الفوز على المنتخب المغربي.

فيما يمني منتخب الأرجنتين النفس بمواصلة كتابة التاريخ وتحقيق الفوز بمونديال قطر للمرة الثالثة في تاريخه.

بث مباشر مباراة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي كأس العالم