ديوان المظالم يتلقى أكثر من مليون استفسار عبر وسائل التواصل المختلفة

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أكد ديوان المظالم أن عدد الاستفسارات التي تلقها عبر وسائل التواصل المختلفة قد تجاوز مليون استفسار منذ إطلاقها تباعًا.

وجاءت الاستفسارات من أطراف الدعاوى وممثليهم أو من عموم المستفيدين من خدمات ديوان المظالم سواء عبر خدمات التواصل المستمر أو خدمات الدعم الفني.

ويتيح ديوان المظالم, بالإضافة إلى منصة “معين” الرقمية التابعة له, عدداً من قنوات التواصل مع جمهور المستفيدين، وما تقدمه من أخبار ومواد منوعة، حيث يمكن للمستفيدين من خلالها طرح استفساراتهم ومقترحاتهم.

وجرى تخصيص عدد من الكوادر المؤهلة ؛ للتجاوب مع استفسارات المستفيدين وتفاعلهم, كما يحرص ديوان المظالم على التواصل والاهتمام مع كل ما يطرحه المستفيد عبر خدمات التواصل والدعم الفني.