ديوان المظالم يختتم برنامجاً تطويرياً لعدد من كوادره في جامعة كيس ويسترن ريسيرف الأمريكية

المناطق_الرياض

اُختتم برنامج التطوير الصيفي المقدم لعدد من قضاة وموظفي ديوان المظالم، في جامعة كيس ويسترن ريسيرف الأمريكية، ضمن مذكرة التعاون الموقعة بين ديوان المظالم والجامعة.

واشتمل البرنامج الذي أقيم لمدة 4 أسابيع، وقدمه نخبة من أساتذة القانون في الجامعة، على حقائب تدريبية، تشمل مجموعة من المحاضرات، وحلقات النقاش اليومية، ونقاش لمواضيع قانونية، مثل القانون الإداري وتعريفاته وهياكله وطبيعة القانون الإداري في الولايات المتحدة الأمريكية، وسلطاتها والنقاط المشتركة بين القضاء الإداري السعودي والأمريكي، وآليات القضاء الإداري السعودي وتشريعاته الحديثة، إلى جانب مناقشة مواضيع قانونية دولية ومدنية.

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه لتأهيل متقدّم حول واقع القانون والقضاء، وما يمكن أن يسهم به في تطوير آليات وأداء القضاء الإداري في المملكة، ونقل أفضل الممارسات القضائية السعودية دولياً، كما أن البرنامج هو باكورة لتعاون دائم تم الاتفاق عليه بين ديوان المظالم وجامعة كيس ويسترن ريسيرف الأمريكية في مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والذي يهدف من خلالها الديوان إلى الاستفادة من علاقاته التشاركية بتبادل الخبرات العلمية مع الصروح الأكاديمية العالمية وصولاً لتطوير مدارك وقدرات ومهارات الكوادر القضائية والإدارية للجانبين.