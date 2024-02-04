ديوان المظالم يختتم مشاركته في الأسبوع القانوني بنيويورك

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اختتم ديوان المظالم مشاركته في مؤتمر الأسبوع القانوني بنيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024، حيث تنوعت مهام الوفد الممثل لديوان المظالم بالمشاركة في ورش العمل المنعقدة خلال المؤتمر، وحضور الندوات وزيارة المعرض المصاحب له.

وتعددت الموضوعات التي تناولتها ورش وندوات المؤتمر بين الأتمتة القانونية وعلم البيانات وعلاقته بالتقاضي، وخصوصية البيانات والأمن السيبراني، وإستراتيجيات العمل القانوني وإدارته، وعلم الخدمات القانونية البديلة، والذكاء الاصطناعي.

وشكلت هذه الموضوعات فرصة كبيرة؛ للاطلاع على مستجدات العمل القضائي والقانوني العلمية والتقنية حول العالم.

يذكر أنَّ ديوان المظالم يسهم ويتلقى، بحكم مكانة المملكة وما توصل إليه القضاء الإداري بها، العديد من دعوات المشاركة في المؤتمرات والفعاليات القانونية والقضائية من مختلف دول العالم، يتم دراستها ثم المشاركة في ما يضيف لروافد المعرفة بديوان المظالم، بطواقمه القضائية والإدارية كافة.