ديوان المظالم يركّز على التحوّل الرقمي وتفعيل الشراكات خلال 2022م

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نظّم ديوان المظالم خلال العام الميلادي المنصرم 2022، نحو 26 فعالية تتمثل في زيارات ومشاركات وعقد اتفاقيات وندوات محلية وعالمية ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وجمهورية فنلندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب تقرير لديوان المظالم لأبرز منجزاته ومبادراته التنظيمية والرقمية وإسهاماته العلمية والمجتمعية خلال العام 2022، لإحصائيات مخرجاته وخدماته الرقمية، كما أبرز التقرير تركيز ديوان المظالم على المسارعة في التحول الرقمي الذي تنشده القيادة الحكيمة – أيدها الله -، ويعمل ديوان المظالم من خلال استراتيجياته ببدء تفعيل أول محكمة رقمية بالكامل حيث تم تشكيل فريق عمل لتحويل المحاكم الإدارية بالمملكة إلى رقمية، واعتماد ضوابط العمل القضائي عن بعد.

كما أبرز التقرير تقدم ديوان المظالم لتفعيل قضاء التنفيذ أمام ديوان المظالم، وبمتابعة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، ليسابق الزمن لتطوير أنظمته الإدارية في سبيل تجويد وإنجاز أعماله وخدماته، حيث تم تعديل معيار الدعاوى المتأخرة وتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم مؤخراً، بالإضافة إلى تدشين مركز إدارة العمليات القضائية.