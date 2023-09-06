ديوان المظالم يستقبل محافظ هيئة الحكومة الرقمية

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استقبل معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف في المقر الرئيسي بالرياض اليوم، معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان والوفد المرافق له.

وقُدم خلال الاجتماع عرض عن التوجهات الإستراتيجية والأطر التنظيمية لأعمال هيئة الحكومة الرقمية، كما استعرض ديوان المظالم الواقع الرقمي لأعمال وتعاملات دوائره القضائية وإداراته وتوجهاته نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وفق خططه الإستراتيجية، وآليات تطويرها من خلال إستراتيجيات هيئة الحكومة الرقمية وتوصياتها لتعزيز الأداء الرقمي.

ويسعى ديوان المظالم -في ظل ما يحظى به من دعم القيادة الرشيدة- لتوفير جميع البرامج والتقنيات الرقمية اللازمة لتطوير الأعمال ومخرجات القضاء الإداري في المملكة لجودة وكفاءة عالية وبما يحقق العدالة الناجزة.